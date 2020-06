Pour Webster et Émilie

Comme on me demande essentiellement de commenter la situation aux États-Unis, il est plutôt rare que je m’aventure à m’exprimer sur la situation au Québec et au Canada. Nous avons déjà d’excellents analystes et commentateurs et je préfère m’en tenir à mon champ d’expertise.

Si je me permets une petite réflexion matinale sur une question sensible, c’est que plusieurs médias ont récemment donné la parole à des représentants de la communauté noire au Québec pour commenter la situation aux États-Unis. On a poussé la discussion et les réflexions sur la situation qui existe chez nous.

Je ne peux que me réjouir qu'on invite et qu'on écoute ces représentants éloquents, expérimentés et hautement qualifiés. J'y retrouve même un ami, Webster, et une ancienne étudiante particulièrement douée, Émilie Nicolas.

S'ils savent déjà qu'ils ont tout mon respect et mon affection, j'ai malgré tout une réflexion pour eux. Je me demande jusqu'où l'on doit pousser une logique strictement militante. Quand j'entends que le premier ministre Legault n'a aucune crédibilité pour s'exprimer sur le racisme, je décroche...

Quand le politicien le plus influent de la province reconnaît un problème que beaucoup de gens nient, je vois une ouverture, une main tendue. Pourquoi fermer la porte brusquement? Je comprends qu’on puisse douter de la sincérité de la déclaration ou qu’on craigne la récupération politique, mais j’y vois une occasion d’influencer le pouvoir politique en incitant le premier ministre à aller au-delà des mots en accompagnant sa déclaration de gestes concrets.

J'ai déjà dit et répété que je ne vais assurément pas prétendre que je peux savoir ce que ressent une personne de couleur. Si je lis beaucoup et que l'histoire est mon gagne-pain et ma passion, mes connaissances du racisme ou de la discrimination sont plus théoriques que pratiques. J'ai été témoin, jamais victime.

Mais je suis convaincu que ce que nous vivons ici diffère beaucoup de ce que vivent les Noirs américains. J'ai la conviction profonde que le chemin à parcourir ici relève de la sensibilisation aux formes moins évidentes, latentes, de discrimination.

Nous avons encore, parfois, de vieux réflexes qui font qu'on se tourne vers ce qui nous est familier dans certaines situations, mais il y a peu de racisme «crasse» (oui, il y a bien quelques têtes brûlées ici) qu'on voit depuis trop longtemps aux États-Unis.

C'est la raison pour laquelle je considère qu'il est contre-productif de braquer les interlocuteurs. Parce que, si on suit la logique jusqu'au bout, je ne serais pas qualifié pour enseigner l'histoire des Noirs.

Pourtant, si la sensibilité n'est pas la même, la compétence l'est. Quand on parle de racisme, il faut que ce soit un échange, et nier la crédibilité de l'autre dessert la cause.

Je ne crois pas qu'il faille se limiter à un discours militant et radical pour avancer sur la question raciale au Québec.