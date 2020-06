Retour au service régulier estival au RTC à partir du 20 juin

Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) reviendra à son service régulier estival à partir du 20 juin. En parallèle, le Réseau procédera à 60 nouvelles embauches, dont une quarantaine pour l’entretien des bus et des infrastructures.

Dès le 20 juin, quelque 4000 départs seront offerts quotidiennement contre 3082 départs actuellement.

«Depuis le début du déconfinement, nous constatons un retour progressif de la clientèle. Nous sommes encore loin du compte habituel, mais le retour graduel de l’achalandage nous confirme qu’il était approprié de concentrer nos efforts sur le retour du service régulier d’été», a fait savoir, Rémy Normand, président du RTC, dans un communiqué de presse publié mercredi soir.

Aussi, le conseil d’administration du RTC vient de donner le feu vert à la création de 60 nouveaux postes, dont une quarantaine pour l’entretien. Ces embauches sont liées «au maintien et à l’entretien des infrastructures (abribus, Parc-O-Bus, stations tempérées, etc.), mais aussi au nettoyage et la désinfection des quelque 620 véhicules du RTC, selon les exigences de la CNESST et de la Santé publique», explique-t-on.

Distribution gratuite de couvre-visages

Depuis mercredi, le RTC distribue gratuitement et graduellement 20 000 masques réutilisables à ses clients. «Une campagne de sensibilisation accompagne cette initiative. L’opération s’échelonne sur plusieurs jours et à différents endroits sur le réseau, jusqu’à épuisement des quantités disponibles», indique-t-on.

Dans un autre registre, le nouveau terminus et Parc-O-Bus de la Faune seront ouverts le 20 juin. «Cette nouvelle infrastructure, localisée le long de la rue de la Faune à proximité de l’autoroute Laurentienne, sera desservie par le Métrobus 801, par certains parcours locaux ainsi que plusieurs eXpress en direction de la colline Parlementaire et de l’Université Laval. Il s’agit d’une amélioration significative de nos infrastructures dans ce secteur de l’agglomération», s’est félicité le RTC.

Le terminus de la Faune comprendra sept quais, dont deux pour les autobus articulés. Il comprendra aussi un stationnement incitatif (Parc-O-Bus) de 220 places et deux abribus.