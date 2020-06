Retour des collectes de sang au Saguenay

SAGUENAY | Héma-Québec tiendra ses premières collectes de sang mobiles au Saguenay la semaine prochaine.

Mais attention: les donneurs intéressés doivent prendre rendez-vous par courriel ou par téléphone et ils seront soumis à un protocole à leur arrivée.

«C'est tout simplement de s'adapter à une nouvelle réalité», a dit mercredi le directeur des relations publiques d'Héma-Québec, Laurent-Paul Ménard.

Héma-Québec n'avait pas tenu de collecte mobile depuis le début de la pandémie. L'organisme accueillera les donneurs lundi à l'Hôtel Delta, ainsi que mardi et mercredi au Montagnais.

Les 375 donneurs attendus dans ces deux établissements de Saguenay devront passer les étapes du contrôle.

«Ce sera un peu plus long qu'à l'habitude, a indiqué M. Ménard. Il y aura prise de température et les gens devront répondre à quelques questions: symptômes, gens de l'entourage qui auraient la COVID-19. On va aussi leur demander s'ils ont voyagé récemment, au cas où ils seraient des camionneurs.»

À travers la province, les réserves de sang n'ont pas été véritablement affectées par la crise sanitaire.

«Au contraire, nos demandes ont diminué de l'ordre de 20 à 30 % par rapport à la période habituelle», a dit le porte-parole d’Héma-Québec.

Et après l'appel du premier ministre François Legault le 16 mars dernier, l'affluence a explosé à la succursale de Plasmavie du boulevard Talbot, à Saguenay.

«Dans les jours suivants, c'était facilement 200 % du volume qu'on a en temps normal.»

Par contre, l'organisme insiste sur la nécessité de rebâtir rapidement la banque de sang.

«Le mois de juin est toujours critique, a précisé M. Ménard. Nous devons avoir de bonnes collectes pour répondre aux demandes de la saison estivale.»

Héma-Québec rappelle que crise sanitaire ou pas, les demandes de plasma et de sang demeurent constantes.