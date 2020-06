Une marche réussie

Photo courtoisie

La Société Alzheimer de Québec a opté pour tenir sa 14e Marche pour l'Alzheimer «de la maison» le dimanche 31 mai dernier en adhérant au mouvement pancanadien des autres Sociétés Alzheimer au Canada. Sous la coprésidence d’honneur de David Cloutier, de Robert Le Sieur, de Kevin Hamel et de Michael Bilodeau, directeurs régionaux d’IG Gestion de Patrimoine, la Marche de 2020 a permis d’amasser 54 733$ grâce à la générosité de quelque 900 participants ou donateurs. Ce montant est le plus important depuis la Marche de 2017.

Le 13 chanceux

Linda Therrien, de Château-Richer, se souviendra longtemps du samedi 23 mai. Alors qu’elle avait décidé d’aller jouer son premier match de golf de la saison 2020 avec son conjoint, Michel Robitaille, et une amie, Raymonde Tremblay, une surprise l’attendait. Au trou numéro 13 du club de golf Le St-Ferréol, à Saint-Ferréol-les-Neiges, au Mont-Sainte-Anne, elle a réussi son premier trou d’un coup en carrière en utilisant son bois numéro 3 sur cette normale 3 de 128 verges. Détail intéressant, le numéro de sa voiturette motorisée était le 13. Bravo, Linda.

Un 4e Roland Garros

En souvenir. Le 3 juin 1995. Steffi Graf (photo) remporte Roland Garros. C’est la quatrième victoire de Steffi Graf aux Internationaux de France. L’Allemande bat la championne espagnole de l’année précédente Arantxa Sanchez (photo) en trois manches 7-5, 4-6 et 6-0.

Anniversaires

Marie-Ève Turgeon (photo), présidente de SWAG créatifs+stratèges, 40 ans... Geneviève Marcon, de GM développement de Québec... Daniel Vézina, chef propriétaire du restaurant Laurie Raphaël à Québec, 59 ans... Patricia Deguara, courtière immobilière agréée chez Remax Fortin Delage, 48 ans... Rafael Nadal, joueur de tennis espagnol, 34 ans... Julie Masse, chanteuse, 50 ans... Steve Buisson, Directeur de succursale, conseiller en placement et gestionnaire de portefeuille, Industrielle Alliance Valeurs mobilières Inc., 51 ans... Wally Weir, défenseur pour les Nordiques de 1976 à 1984, 66 ans... Jean-Guy Bégin, ex-vice-président directeur de la CCARQ et ex-DG du Salon de l'Auto de Québec, 90 ans.

Disparus

Le 3 juin 2019. Fabrizio Fabbri (photo), 70 ans, coureur cycliste italien des années 1970... 2018. Bob Forhan, 82 ans, hockeyeur canadien, médaillé d’argent aux Jeux olympiques d'hiver de 1960... 2016. Mohamed Ali, 74 ans, le plus grand de l’histoire de la boxe et l’idole de milliers de jeunes et de moins jeunes... 2016. Jocelyn Lovell, 65 ans, coureur cycliste canadien... 2015. Horst Brandstätter, 81 ans, patron de la marque de jouets Playmobil... 2013. Gaston Isabelle, 92 ans, député du Parti libéral du Canada de Gatineau (1965-1984)... 2009. Benoît Marleau, 72 ans, comédien québécois... 2009. David Carradine, 72 ans, acteur américain... 2006. Louis Morisset, 74 ans, fondateur de Ste-Foy Toyota... 2001. Anthony Quinn, 86 ans, acteur qualifié du plus européen des acteurs américains... 1963. Jean XXIII, 81 ans, Angelo Giuseppe Roncalli, Pape de 1958 à 1963.