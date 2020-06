Une nouvelle tête dirigeante chez U SPORTS... en attendant

L’organisme à la tête du sport universitaire canadien, U SPORTS, a annoncé mercredi l’arrivée de Dick White à titre de directeur général intérimaire.

Celui-ci a été choisi après que le président-directeur général Graham Brown eut quitté la veille le poste qu’il occupait depuis octobre 2015. White compte des dizaines d'années d'expérience dans le monde du sport universitaire, plus récemment en tant que directeur de l'athlétisme à l'Université Regina, ainsi que de nombreux mandats de direction bénévole dans des organisations athlétiques canadiennes.

«Dick White s’est fortement impliqué dans U SPORTS depuis de nombreuses années en occupant plusieurs rôles de direction dans notre conseil d'administration et ses comités de soutien et mettra à l’œuvre sa connaissance approfondie de l'organisation et de notre mandat, a déclaré dans un communiqué Pierre Arsenault, vice-président du conseil d’administration. Il est particulièrement bien outillé pour nous aider à faire face au contexte sans précédent de la COVID-19, et à ses profondes répercutions sur le monde universitaire.»

Pour sa part, la nouvelle tête dirigeante dit souhaiter tout faire pour assurer le bon fonctionnement de l’organisation.

«Je suis très heureux de ce mandat et je m’engage à travailler avec nos équipes et nos membres afin de naviguer dans l’environnement actuel et de positionner l’infrastructure du sport universitaire au Canada de manière à obtenir les meilleurs résultats possibles, a affirmé White. Je suis convaincu qu’U SPORTS continuera à jouer un rôle important de facilitateur et de défenseur du sport universitaire, tourné vers le progrès, et qu'il permettra d’améliorer les perspectives d'avenir des athlètes.»

Pour sa part, Brown a brièvement commenté son départ, rappelant entre autres le changement de marque de ce qui était autrefois connu comme le Sport interuniversitaire canadien (SIC).

«Je tiens à remercier U SPORTS pour l'honneur qui m'a été fait de servir en tant que président et directeur général pendant les cinq dernières années, a-t-il dit. Je suis fier des progrès que nous avons réalisés dans la transformation de notre organisation, avec le passage de la marque SIC/CIS à U SPORTS et sa promotion auprès des parties prenantes au Canada et à l’étranger.»