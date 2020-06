Walmart Canada ferme ses centres Tire & Lube Express

Walmart Canada fermera tous ses centres automobiles Tire & Lube Express à travers le pays. Au Québec, ce sont neuf succursales qui cesseront leurs activités à la fin du mois de juin.

«Tous les associés seront traités avec dignité et respect et nous essayons de minimiser le plus possible les pertes d’emploi», a indiqué au Journal le directeur principal des affaires publiques chez Walmart, Steeve Azoulay.

Au total, ce sont 106 succursales qui fermeront leurs portes au Canada. Près de 555 employés seront touchés par cette décision.

Walmart espère conserver la majorité de ces travailleurs. Des postes leur seront offerts dans différents magasins de la chaîne.

«Dans le cadre de notre concentration sans relâche sur l’amélioration de l’expérience de magasinage de nos clients, ce changement nous permettra de mettre l’accent sur la croissance de notre service omnicanal et de cueillette tout en continuant nos activités principales axées sur l’alimentation, les produits de consommation et santé-beauté, la mode et la marchandise générale», a donné comme explication M. Azoulay.

L’entreprise prévoit tout de même poursuivre son partenariat avec l’enseigne M. Lube dans certaines succursales. Walmart continuera aussi d’offrir certains produits pour les véhicules.

Les sites au Québec