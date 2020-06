O'FARRELL, Mary



À l'hôpital du St-Sacrement de Québec, le 1er juin 2020 à l'âge de 83 ans et 11 mois, est décédée, après une brève maladie, dame Mary O'Farrell, fille de feu dame Bertha Grégoire et de feu monsieur Joseph O'Farrell. Originaire de St-Malachie, elle demeurait à Québec. Elle était retraitée de la Compagnie Irving Oil de Québec.Elle laisse dans le deuil, ses frères et sœurs: feu Margaret Whealan-O'Farrell, feu Pauline (feu Reginald O'Grady), Joe (Céline Jolicoeur), feu Evelyn, Robert (feu Marthe-Andrée Cloutier), feu Lawrence (Pauline Grondin), Leonard (Arlene Jacques), Raymond (France Guay), feu l'abbé Clément et Tommy (Diane Grenier); ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis(es). La famille tient à remercier d'une façon particulière les personnes suivantes pour tout le soutien apporté à Mary, d'une façon ou d'une autre, au cours des récents mois/semaines: Raymond et France, ses nièces Lisa et Rosemary, Dr Martin Lalinec-Michaud, Julie Quintal, infirmière de la Résidence St-Patrick, les médecins, infirmières et tout le personnel rattaché à l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital du St-Sacrement. Merci pour votre grand dévouement. Ton départ Mary laisse un immense vide dans nos cœurs. Tu nous as maintenant quittés mais nous ne t'oublierons jamais. Repose en paix. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, téléphone: 418-683-8666, site web : www.cancer.ca