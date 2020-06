ROBERGE, Marcel



À son domicile, Québec, le 24 mai 2020, à l'âge de 100 ans, est décédé paisiblement monsieur Marcel Roberge, époux de feu Marie-Luce Bédard. Né à Québec, le 19 mai 1920, il était le fils de dame Séraphine St-Jean et de monsieur Alphonse Roberge. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses deux enfants: Louise et Alain (Andrée Légaré); ses petits-enfants: Geneviève Lapointe (Marc-André Gagné), Julie Lapointe, Marc-André Roberge (Carmen Bossé) et Dominic Roberge; ses arrière-petits- enfants chéris: Elliot Ly-Gagnon et Logan Ly-Gagnon (Geneviève Lapointe), Sacha Lapointe et Maxime Lapointe (Julie Lapointe); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci tout particulier à madame Nicole Drolet pour ses services, son support et son réconfort. Les funérailles sont sous la direction de