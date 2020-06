MIGUÉ, Paule



À Laval, le 25 mai 2020, est décédée Paule Migué, à l'âge de 60 ans. Paule laisse dans le deuil son père, Jean-Luc, sa mère, feu Renée Caron, et ses deux frères Pascal et Nicolas. Elle quitte aussi une kyrielle de personnes qui l'aimaient et qu'elle aimait. En haut de liste sont ses cinq nièces, dont elle a toujours parlé avec une admiration débordante. Maude, Rachel, Laurence, Véronique et Justine s'ennuient déjà de la voir prendre possession de la cuisine à Noël, de l'entendre rire, de se faire emboucaner par ses innombrables clopes ou tout simplement de l'avoir à leur côté. Elle laisse aussi Julien, son neveu, dont elle s'est tant occupé et tant soucié. Sont aussi sous le choc ses deux belles-sœurs, Isabelle Doré et Caroline Maheu, ainsi que leurs enfants, Anne- Catherine, Camille, Alexie et Joey. Et que dire de ses amis qu'elle énumère dans sa lettre d'adieu: Jamie, Denis, Gérald, Line, Régis, Sandra, Henriette, André, Philippe et Monique, Dany, Hélène et sa famille, tante Lise, cousins et cousines - tous sont laissés dans le deuil. Notre Paule était si singulière, adorable, aimante, surprenante et marginale. Paule entrait dans une pièce et en changeait l'ambiance. C'était alors l'exaltation instantanée, le rire, la chaleur humaine. Elle portait toujours en elle cette sensibilité aiguë pour autrui et faisait preuve d'une immense générosité envers ses proches. Derrière ce "fun" se cachait toutefois un mal de vivre qui ne lui a pas souvent donné de répit. Notre sœur n'est plus. Elle s'est enlevé la vie chez elle, à Laval. Nous vous tiendrons au courant du moment éventuel où nous nous la remémorerons avec amour. D'ici là, vous pouvez communiquer avec la famille par l'entremise de Nicolas(nicomigue@hotmail.com)