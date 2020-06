DRAPEAU, Thérèse Ruest



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 28 mai 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Thérèse Ruest, épouse de feu monsieur Conrad Drapeau. Elle demeurait à Lévis. Elle était la soeur de feu Jean-Guy Ruest (Françoise Jomphe), feu Noëlla Ruest (feu Paul Beaudry) et de Fernand Ruest (Monique Duchesneau). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces: Guylaine Ruest, Chantal Beaudry (Daniel), Serge Beaudry, Claude Beaudry, Denis Beaudry, Danielle Ruest, Jacques Ruest, Diane Croteau (feu Pierre Ruel), Noël Croteau, Martin Ruel (Sandra Janvier) et Mélanie Ruel (Gino Labrecque); ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour tous les bons soins prodigués et toutes les belles attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis (https://www.castjoseph.com/fr/la-fondation). La famille vous accueillera auà compter de 12h.