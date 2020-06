ROBERGE, Clermont



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 mai 2020, à l'âge de 74 ans et 1 mois, est décédé monsieur Clermont Roberge, époux de madame Paule Grégoire, fils de feu madame Jeannette Buteau et de feu monsieur Louis Roberge. Natif de St-Henri de Lévis, il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Marilyn (Daniel Létourneau), Dominique (Sean Sedlezky), Nicolas (Amélie Dion) et Sarah-Jane (Pierre-François Méthot); ses petits-enfants : Preston, Henry, Anthony, Alex, Édouard et bébé à venir; ses frères et sœurs: feu Gaétan, feu Marthe, Clarisse (Gilbert Lavoie), Huguette, Claudette (Claude Nolin), Lise (feu Gilles Laflamme), Nicole (Régis Cantin), Noël (Thérèse Côté), Marie-Paul (JocelynTremblay), Agathe (Émile Boilard), Lucie (GaétanBouffard) et Émilien (Jocelyne Pichette), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.