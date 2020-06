POULIN, Adrienne Sirois



À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, le 24 mai 2020 est décédée à l'âge de 96 ans, Madame Adrienne Sirois, épouse de feu Archelas Poulin. Elle était domiciliée à Lyster. Elle était la fille de feu Joseph Sirois et de feu Célina Lachance. Madame Adrienne Sirois Poulin laisse dans le deuil ses enfants: Fernand (Monique Labbé), Noëlla (Denys Roy), Laurette (Bertrand Boucher), Gaétan (Micheline Gagné), feu Jean-Noël (Denise Vachon, conjointe de Pierre Thivierge), Gérard (Normande Labbé), feu Irène (Jean-Pierre Lemieux), feu Monique (Gérard Lemieux), Denis (Lynda Beaulieu) et Louis (Gisèle Poulin); ses petits-enfants: Claudia, Jacinthe, Myriam et Valérie Poulin, Sylvie et Nadia Roy, Christine, Isabelle et Ginette Boucher, Pierre et Benoit Poulin, Pascal, Francine et Miguël Poulin, Stéphanie, feu Yannick et Marco Poulin, Mélanie Lemieux, Caroline et François Lemieux, Sheila et Henrick Poulin, Nancy et Alain Poulin; ses 34 arrière-petits-enfants et ses 3 arrière-arrière- petits-enfants. Sa belle-sœur Albertine Lachance (feu Antoine Sirois). Elle est allée rejoindre les autres membres de sa famille, tous prédécédés: Laurentienne (Edmond Nolin), Désiré (Mélina Lachance), René, Juliette, Bernadette (Lucien Jacques), Laurette, René (Blanche Langlais), Honoré (Élisabeth Vallerang), Adrien, Joseph (Madeleine Nadeau) et Sœur Antoinette, Petites Sœurs de la Ste-Famille; ainsi que tous ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Poulin: Honorius (Alice Champagne), Rose-Aimée (Harold Adams) et Thérèse (Gérard Jacques). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Votre sympathie peut se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec ou à la Fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable.Nos plus sincères condoléances aux membres des familles éprouvés par le deuil. La direction des funérailles a été confiée au