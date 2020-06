LAPOINTE, Jacques



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 mai 2020, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Jacques Lapointe, conjoint de Nathalie Boucher, fils de feu monsieur Claude Lapointe et de feu dame Pauline Huot. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Nathalie, ses enfants: Jean-François (Nicole Rochette) et Naomi (Steven Mayrand); ses frères et sœurs: Danielle (Raynald Cloutier), Carole (Clément Plaisance), Viviane (Yvan Couillard), Jean-Pierre (Hélène Massana) et Laurence (Jacques Cloutier); sa belle-famille Boucher: Anna Haché, Johanne Boucher (Conrad Clavet) et Diane Boucher; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président- Kennedy, bureau 402, Montréal (Québec) H3A 3S5, téléphone: 514 861-9227 https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr.