GOSSELIN, Marc



À son domicile, le 30 mai 2020, à l'âge de 58 ans, est décédé monsieur Marc Gosselin, conjoint de dame Guylaine Paquet, fils de feu dame Lucie Demers et de feu monsieur Jean-Marc Gosselin. Il demeurait à Saint-Émile. Il a été confié à lapour crémation.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, Guylaine Paquet, ses enfants: Emanuelle (Daniel Tessier), Katherine (Jean-Philippe Bédard), Marie-Philippe (David Potvin), Elizabeth (Alexandre Mercier); ses petites-filles: Alysson et Tess Manseau; son frère et ses sœurs: Jean (Sonja Campens), Élaine (Benoît Méthot), Dominique (Marc-André Anctil); sa belle-mère: Monique Côté (feu Guy Paquet); son beau-frère: Yves Paquet, ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8, tél.: (418) 682-6387, téléc.: (418) 682-8214, site Internet: www.fmcoeur.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire.