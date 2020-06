VALLIÈRES, Denis



À la résidence Côté Jardins le 22 mars 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Denis Vallières, époux de dame Ginette Mainguy, fils de feu monsieur Archelas Vallières et de feu madame Albertine Bouchard. Il demeurait à Loretteville.Les cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Alain (Nathalie Savard); sa fille Chantal (Mario Bédard); " ses petits trésors ", Carolyne Vallières, Jason Vallières, Audrey Bédard (Alexandre Deschênes Fawns) et Valérie Bédard; ses frères et sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs: Martial (Diane Dion), Nicole (Gilles Turcotte), feu Ghyslain (Colette Brisebois) et Bruno (feu Marcelle Dorval); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Mainguy : Wilfrid (Monique Lorentz), feu Monique (Édouard Jobin), Yvette (Armand St-Pierre), Louisette (feu Guy Beaulieu), André (Louise Baker), feu Claude (Laurette Béland), Hélène (Aurélien Lagueux), Roger (Lucie Lévesque), Gisèle (Jean-Marc Bergeron), Gaston (Jacinthe Lesage), Richard (Danielle Dion), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Un merci spécial aux membres du personnel de la Résidence Côté Jardins qui ont pris soin de lui dans les derniers moments de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Maurice Tanguay. https://fondationmauricetanguay.com/