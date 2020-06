VAUDREUIL, Réjean



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 21 mai 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Réjean Vaudreuil, époux de dame Nicole Moisan, fils de feu dame Adrienne Lessard et de feu monsieur Maurice Vaudreuil et de feu dame Yvonne Marcoux et de feu monsieur Romeo Lessard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 16h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Carl (Nathalie Guay) et Eric (Victoria Wakeham Vaudreuil), ses petits-enfants: Jacqueline (Matthew Porter), Stephanie, Audrey, Noémie et Aidan, ses arrière- petits-enfants: Henry, Benjamin, Myles, Levi et Scarlett; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vaudreuil: Colette (feu Paul-Emile Savard), feu Marcel (Micheline Grondin), feu Gaston (Rejeanne Clavet), Nicole (André Buissière), Jacqueline (Paul Flocari), Michel (Doris Couture) et feu Lise (Gérald Pageau), ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lessard: feu Carmen (feu Egard Gagné), feu Albert (feu Yvette Jeneret), feu Fernand (feu Fernande Plamondon), feu Jeanette (feu Gaston Dorval), feu Gérard (feu Rosaline Hotte), feu Roméo (Rose Harton), feu Armand (feu Noëlla Lavoie), feu Lauretta (feu Louis Frechette), Lucille (feu Raymond Boucher), feu Jean-Guy (feu Marie Lord Gauvin), feu Robert (Jacqueline Gauvin), feu Laurent (Jeannine Joyal), Béranger (Louise Gachon) et feu Léandre (feu Marthe Alarie); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Moisan: feu Jean-Guy (Henriette Lavoie), Simone, feu Michel et Denis (Monique Hamel); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est parti rapidement comme tout ce qu'il faisait. Une vie remplie et vécue à 100 miles à l'heure avec ses différents commerces (Accomodation Carl&Eric, Accomodation Place Versaille), aventures en Floride et ses nombreux voyages.