BÉGIN, Richard



Au CHSLD Les Jardins du Haut Saint-Laurent, le 17 mai 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Richard Bégin, époux de madame Claire Guay, fils de feu Martin Bégin et de feu Blandine Roy. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses filles: Nadine Bégin (Frank Sénéchal) et Marie-Josée Bégin (Filippo Gallino); ses petits-enfants: Vincent Delisle, Philippe Lussier, Sarah-Maude Lussier et Jean-François Lussier; ses arrière-petits-enfants: Léo Delisle, Nimai Lussier et Lila Lussier; ses frères et soeurs: feu Michel (feu Thérèse Thibaudeau), Céline (feu Julien Morin), feu Paule (feu Jean-Paul Racine), feu Micheline (feu Denis Poulin), feu Hugues (Suzanne Rodrigue), Gaspard (feu Raymonde Gilbert), feu Charles (Huguette Marcoux), feu Rodrigue (Thérèse Marcoux), feu Louis, Renaud (feu Marcelle Boucher), feu Georgine (Félix Rancourt) et feu Jérôme (Gisèle Genest); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Nos plus sincères remerciements au personnel du CHSLD Les Jardins du Haut Saint-Laurent pour leur bienveillance et attention à l'égard de notre père Richard.