LABRANCHE, Wellie



À l'Hôpital du Saint-Sacrement de Québec, le 3 juin 2020, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Wellie Labranche, époux de feu dame Antoinette Racine. Il était le fils de feu monsieur Adélard Labranche et de feu dame Clara Simard. Il demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.sous la direction desIl laisse dans le deuil ses enfants et ses belles-filles : Diane, Denis (Johanne Gravel) et Gaétan (Andrée Desbiens) ; ses petits-enfants : Sylvain Asselin (Isabelle Joseph), Nancy Asselin, Julie Asselin (Mathieu Drouin), Nadia Labranche (Maxime Poulin), Joée Labranche (Dominic Ferland), Koralee Labranche et Alice Labranche ; ses arrière-petits-enfants : Benoit, Alycia et Sarah, Victor, Albert et Léo ; son frère et sa belle-sœur : Paul-Émile Labranche (Florence Côté) et il était le frère de feu Léo (feu Jacqueline Ferland), feu Léonidas (feu Yvonne Paré) et feu Simone (feu Roger Montreuil) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Racine : Émile (feu Lorette Gagnon), feu Roland (Noëlla Boucher)(Pierre Bouchard), Rosaire (feu Bernadette Paré), feu Jean-Claude (Gisèle Morency), feu Pauline (Yvon Leclerc)(Claire Racine), et il était le beau-frère de feu Yvonne, feu Lucienne (feu Jean-Guy Nicole), feu Philippe (feu Clarisse Côté), feu Oscar (feu Jacqueline Tremblay), feu Thérèse (feu Henri Blouin), feu Alfred (feu Thérèse Despins), feu Cécile (feu Lucien Verreault), feu Rose (feu Henri Tanguay) et feu Charles-Henri. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le personnel des Jardins de la Côte et tout particulièrement Madame Dominique Lavoie ainsi que les infirmiers et infirmières pour la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, Rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/