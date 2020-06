DIONNE, Raymond



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 27 mai 2020, à l'âge de 85 ans et 6 mois, est décédé monsieur Raymond Dionne, fils de feu madame Irene Thimmons et de feu monsieur Jean-Paul Dionne. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil sa sœur, Monique Dionne (Roger Plante); un neveu et plusieurs nièces, cousins, cousines, son grand-ami, Camille Roy et son épouse ainsi que Monique Thiébaud de France. Il était le frère de feu Marcel (Marthe Bélanger), feu Denyse et feu Suzanne (Yvon Demers et son épouse Suzanne Demers).La famille tient à remercier tout le personnel, infirmières et préposés du CHSLD Champlain Chanoine-Audet de Lévis (St-Romuald) pour leur dévouement et les bons soins prodigués en fin de vie. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Romuald ultérieurement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une cause qui vous tient à cœur.