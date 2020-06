ROY, Raymond



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 mai 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Raymond Roy, époux de madame Gisèle Henri. Il demeurait à Val-Alain. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Gisèle, ses enfants : Guylaine, Daniel (France Pépin), Line, feu Jacinthe, Nancy; ses petits-enfants : Keven et Marc-Antoine Roy, Sabrina et Alexandre Caron, Samuel Laliberté et Jérémy Grondin; son frère Émilien; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Henri; plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire