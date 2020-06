ROY, Réal



À Saint-Anselme, le 28 mai 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Réal Roy, fils de feu Aurèle Roy et de feu Aldina Dumas. Il a vécu à Saint-Anselme pendant près de 80 années, puis il a résidé à Lévis. Il laisse dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était le frère de feu Madeleine, feu Annette (feu Antonin Roy), feu Gertrude (feu Gérard Faucher), feu Gabrielle, feu Gérard (feu Marguerite Audet), feu Suzanne et de feu Armand. Sincères remerciements à ceux qui l'ont accompagné, avec écoute et dévouement, dans ses dernières années, notamment au personnel de la Villa Mon Repos, de Lévis, et à celui du CHSLD de Saint-Anselme.