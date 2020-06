BÉDARD, Marc-André



Au CSSS de Portneuf, le 22 mai 2020, à l'âge de 85 ans et 1 mois, est décédé monsieur Marc-André Bédard, époux de feu madame Louisette Blais, fils de feu madame Béatrice Goulet et de feu monsieur Gaston Bédard. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Brigitte Côté), Yves (Isabelle Bleau) et Nathalie (Bernard Roy); ses petits-enfants: Rosalie, Marjorie, Amélie-Claude, Laurie et Patrick ainsi que leur conjoint(e). Il était le frère de: feu Huguette (Donat Vallières), feu Roch (feu Yolande Bernard), Michel (feu Andrée Dionne), feu Gilles (Nicole Drolet) et Sylvie Bédard (Daniel Vennes). Il était le beau-frère de: feu Yvon (feu Yolande Simard), Lucille (feu Henri-Lionel (Bill) Dumont), feu Jean-Louis (feu Madelaine Verreault), Pierrette (feu Laurent Thibault), feu Jean-Marc (Rachel Maltais), Gilles (Lise Bilodeau), Lise (feu Jules Fradette, Denis Larochelle) et Claude (Ginette Levasseur). Il laisse également dans le deuil ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s tant adorés. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation canadienne du rein, 1675 chemin Sainte-Foy, local 101, Québec, Québec, téléphone: 418 683-1449, site web: www.rein.ca/quebec.