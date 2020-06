PERREAULT, Johanne Dubuc



À son domicile, entouré de l'amour des siens, le 27 mai 2020, à l'âge de 69 ans, est décédée paisiblement madame Johanne Dubuc-Perreault, épouse de feu monsieur Gaétan Perreault. Elle était la fille de feu monsieur Paul-Émile Dubuc et de feu madame Dolorès Vaillancourt. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).Madame Perreault laisse dans le deuil ses enfants: Annie (Martin Boutet) et Christian (Caroline Voiselle et ses enfants: William, Anouk et Océane); ses petits-enfants: Mathis et Rosalie Boutet; ses frères: Jeannot (Diane Bilodeau), Normand (Cécile Chassé), Marc, Reno (Lyne Binette); sa belle-sœur Claire Perreault (feu Jacques Dubuc), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Perreault: Clémence (René Daigle), François, Jules et Suzanne; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du CLSC Orléans spécialement à Martine et la Dre Boulanger pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, www.cancer.ca