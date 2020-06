AUBUT, Jacques



À l'Institut Universitaire en Santé Mentale de Québec, le 27 mai 2020, à l'âge de 88 ans et 10 mois, est décédé monsieur Jacques Aubut, conjoint de feu madame Jacqueline Parent, fils de feu madame Ida Gagnon et de feu monsieur Louis- Philippe Aubut. Il demeurait à Sainte- Brigitte-de-Laval.Il était le père de feu Michel, Danielle (Gaston Carbonneau), Gilles (Francine Morin), Sylvie (Jean-Pierre Guay) et Julie (John Dempster). Il laisse dans le deuil ses petits-enfants: Jennifer, Sébastien (Christina Pellerin), Charlotte; ses arrière-petits-enfants: Nikyta et futur bébé Louka; ses frères et sœurs; les membres de la famille Parent, ainsi que ses neveux et nièces, tout particulièrement Jean-Claude et Louise Gagnon, ses cousins et cousines, autres parents dont son grand ami Gilles Grégoire. Il a rejoint sa bien-aimée Jacqueline qui l'a quitté le 3 avril 2020. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise. Un sincère remerciement aux préposés, infirmier(ère)s et médecins de l'Institut Universitaire en Santé Mentale de Québec, et tout particulièrement à la Dre Lambert, pour les bons soins prodigués, leur gentillesse et leur grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca.