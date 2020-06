5 films et séries qui vous feront vivre des sensations fortes cet été

En collaboration avec

Bien que les beaux jours soient arrivés, tout porte à croire qu’il faudra s’armer de patience avant de pouvoir se rassembler en grands groupes.

En attendant, pourquoi ne pas vous plonger dans des univers trépidants? Si vous avez l’impression d’avoir fait le tour de votre vieille collection de DVD durant le confinement, tournez-vous vers la vidéo sur demande par abonnement (VSDA). Club illico rassemble un catalogue fourni de productions québécoises sublimes, de longs-métrages épatants et de séries télé résolument addictives. Chaque semaine, du nouveau contenu en français y est ajouté.

Voici 5 films et séries qui feront leur apparition ce mois-ci sur la plateforme de visionnement. Ils vous donneront des sueurs froides et vous feront pousser des cris d’étonnement — c’est garanti!

Série dramatique — Mise en ligne le 4 juin

Dans cette troisième et dernière saison de cette production originale Club illico, on retrouve Julia, fervente de course automobile. Bien sûr, le lancement d’une écurie de karting, sa relation avec son copain Alex et les nouvelles conquêtes de ses parents créeront des remous dans l’univers de la protagoniste. Toutefois, c’est un gros drame survenu avant une course majeure qui donnera le ton à la saison.

Entièrement tournée dans la belle région de Québec (y compris la magnifique île d’Orléans !), la série présente des scènes de course automobile époustouflantes réalisées par des professionnels du milieu. De quoi plaire à toute la famille!



Film d’action — Mise en ligne le 4 juin

Tous ceux et celles qui ont touché au classique jeu vidéo connaissent la prémisse : Lara Croft, 21 ans, découvre le secret de son défunt père et s’envole pour une île mystérieuse du sud du Japon afin de mettre fin aux projets d’une dangereuse organisation criminelle. Là, elle devra lutter pour sa survie et combattre les mécréants assoiffés de sang. Après Angelina Jolie en 2001, c’est l’actrice danoise Alicia Vikander qui reprend ici (et avec brio!) le rôle très robuste de Lara Croft.



Film dramatique — Mise en ligne le 25 juin

Dans cet essoufflant long-métrage basé sur une histoire vraie, un jeune couple de navigateurs sillonne les mers de Tahiti jusqu’à San Diego, en Californie, après avoir été victime des foudres d’un puissant ouragan. Alors que son fiancé est blessé, Tami (Shailene Woodley, de la série Divergence) doit mener son bateau abîmé jusqu’à bon port. Résiliente et déterminée, elle fera tout ce qu’il faut pour sauver sa peau... et celle de l’homme qu’elle aime. Entièrement tourné en mer, le film donne à voir de l’eau saline à perte de vue, conférant au drame son ambiance résolument inquiétante.



Film d’animation — Mise en ligne le 25 juin

Petits et grands jubileront devant cette troisième mouture de la série! Ici, on retrouve avec bonheur le charmant équipage de monstres alors que le comte Dracula part en croisière afin de rencontrer l’amour de sa vie. Malheureusement pour lui et heureusement pour nous, l’aventure ne se déroulera pas comme prévu.

Tandis que les enfants rigoleront devant les cafouillages des personnages colorés, de nombreuses références aux classiques du cinéma d’horreur et au roman de Bram Stoker plairont aux parents amateurs de films de genre.



Série dramatique — Mise en ligne le 25 juin

La série Fugueuse a-t-elle vraiment besoin de présentation ? Dans cette deuxième mouture coup de poing, on retrouve la jeune Fanny (Ludivine Reding) quatre ans après la fin de la première saison, alors qu’elle vit en situation d’itinérance. Les épisodes abordent encore une fois le thème de l’exploitation sexuelle, mais cette fois sous le prisme de la rue. De nouveaux personnages comme Daisie Flamand, une travailleuse du sexe d’origine atikamekw, et Yohan Bergeron, un jeune homme aux prises avec des problèmes de santé mentale, illustrent des réalités que l’on ne connaît que trop mal. Une bonne série pour ouvrir la voie à des discussions nécessaires.



Vous avez déjà tout visionné? Consultez la liste complète des nouveautés sur Club illico. Chaque semaine, des tonnes de films et de séries y sont ajoutées.