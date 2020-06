TARDIF, Ghislaine Brochu



Au CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes de Saint-Michel de Bellechasse, le jeudi 28 mai 2020, est décédé à l'âge de 92 ans et 5 mois, madame Ghislaine Brochu, épouse de feu monsieur René Tardif. Elle était la fille de feu Esdras Brochu et de feu Claire-Anna Fillion. Elle demeurait autrefois à Sainte-Foy et était native de Saint-Léon-de-Standon.Les arrangements funéraires ont été confiés à la maison funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Claude Marois), Lise (Alain Parent) et Joan; ses petits-enfants: Nicolas et Mathieu Marois (Marie-Ève Thiboutot), François et Charles-Étienne Parent, ainsi que ses arrière-petites-filles: Léa et Émi Marois et leur mère Sophie Le Grand. Elle était la sœur de: feu Lionel (feu Lilianne Plante), feu Léonard " Loup ", feu Jacqueline et feu Martial (Colette Poulin). Elle laisse également dans le deuil les membres des familles Brochu, Fillion, Tardif et Godbout, ainsi que plusieurs parents et amis(es). Nous tenons à remercier les employés et bénévoles du CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes de Saint-Michel de Bellechasse pour avoir enrichi les dernières années de vie de notre mère par la multitude d'activités, par la compassion dévouée et la qualité exceptionnelle des relations humaines avec les résidents. En ces temps particulièrement difficiles où les besoins sont criants, nous vous suggérons de faire un don à une œuvre caritative de votre choix en mémoire de notre mère.