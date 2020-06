BERNIER, Marie-Laure



À Québec, le 20 mai 2020, à l'âge de 77 ans et 10 mois, selon son désir en toute dignité, est décédée madame Marie- Laure Bernier, fille de feu Laurette Marois et de feu Alphonse Bernier. Elle laisse dans le deuil son mari Jean-Charles Goulet, ses enfants: Jocelyne (Christian Labrecque), Pierre (Manouk Sayeigh), France (Alain Rancourt), Rock et Luc; ses petits-enfants: Valérie, Sébastien (Karoll-Ann), Carolyne (Olivier), Patricia (Kevin), Isabelle (Francis), Stéphanie, Marc-Xavier (Roxanne) et Catherine; ses arrière-petites-filles: Béatrice, Alice, Libby-Tiffany et Estelle. Elle laisse aussi dans le deuil son frère et ses sœurs: Raymonde (feu Gilbert Lépine), feu Solange, feu Pierrette (feu Serge Vincelette), feu Micheline, feu Richard ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Goulet: feu Marie-Anne (feu Jean-Louis Léonard), feu Alice (Alexandre Renaud), feu Eugène (Fernande Bégin), feu Adalbert (Jeanine Giroux), feu Jean-Baptiste, Armand (feu Laurette Laflamme), Lucien (Laverne Stewart), feu Noëlla, feu Thérèse (Roland Dubeau), feu Marcel (Réjeanne Nadeau), André (Madeleine Paquin), Robert (Ginette Noël). Elle laisse également dans le deuil des cousins, cousines, son filleul Carl et de nombreux neveux et nièces.son conjoint, ses enfants et ses petits-enfants se réuniront pour souligner son départ en toute simplicité selon ses désirs. Elle a été confiée à laVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Qc) G3L 1W1. https://www.fsssp.ca/ ou celle de votre choix.