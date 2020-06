DORÉ, Jacques (Coco)



À l'hôpital Laval (IUCPQ), le 15 mai 2020, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Jacques Doré, conjoint de madame Ghislaine Cantin et fils de feu monsieur Henri-Louis Doré et de feu madame Berthe Faucher. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Doré laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses frères et sœurs de la famille Doré: feu Colette (feu Robert Germain), Yolande (Louis Genois), feu Robert (Agnès Bussières) et feu Charles-Henri (Ti.Pitt); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cantin: feu Gilberte (Charles Dussault), feu Irénée (Marie-Paule Martel), Jean-Guy (feu Cécile Germain), sœur Gisèle (scsl), Aline (Rosaire Gravel), Aurèle (Yolande Gravel), Paul-Émile (Yvette Germain), Réjean (Ginette Paquin), Nicole (Michel Germain), Magella (Anita Carpentier), Roger (Agathe Morasse), Gilles (Monique Parent) et Gaétane; ses nièces: Johanne Germain (Joël Mottard), France Germain (Sylvain Vézina), Francine Germain (Yves Langlois), Guylaine Genois (Christian Julien) et Sylvie Genois (Jacques Samson); ainsi que plusieurs petits-neveux, petites-nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il laisse également dans le deuil les enfants de sa conjointe, leurs enfants et leurs petits-enfants. Remerciements au personnel du CLSC de Pont-Rouge et du 5e étage de l'hôpital Laval pour les bons soins prodigués et leur humanisme.Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec. QC. G1S 3G3 www.cancer.ca.