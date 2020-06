DROLET, Reynald



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes (Québec), le 17 mai 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Reynald Drolet, époux de feu madame Ghislaine Lacroix, fils de feu madame Yvonne Baker et de feu monsieur Roméo Drolet. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses sœurs : Louisette (Guy Morin), Micheline (feu Conrad Cochrane) et Jocelyne (feu Yvon); ses beaux-frères : Robert Bernard (feu Huguette Lacroix) et Conrad Lacroix (Denise Beaurivage); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Hébergement Notre-Dame-de-Lourdes pour leur dévouement à l'endroit de Reynald.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone : 418 527-4294, Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com.