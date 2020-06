FALARDEAU, Marielle



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 30 mai 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Marielle Falardeau, fille de feu dame Cécile Lévesque et de feu monsieur Paul Falardeau. Elle demeurait à Loretteville.Les cendres seront déposées au cimetière de Loretteville à une date ultérieure, sous la direction de laElle laisse dans le deuil, ses enfants: Monique Bussières, Alain Bussières (Réjeanne Marois), Marie-Claude Bussières (Martin Gagnon); le père de ses enfants Noël Bussières; ses petits-enfants: Maxime et Marie-Ève Bussières Ferro et leur père Vincent Ferro. Elle était la sœur de: feu Laurette (feu Gaston Marier), feu Madeleine (feu Benoît Bourboing), feu Robert (feu Éliette Voyer), feu Jean-Paul (feu Henriette Béland) feu Marcel (feu Lucille Douville), feu Raymond (feu Georgette Boulianne), feu Fernand, Jean-Claude (Françoise Reidman). Elle laisse également dans le deuil sa grande amie Thérèse Jean, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une offrande de messe.