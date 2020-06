DESLAURIERS, Gustave



À la Maison Paul-Triquet, le 27 mai 2020, à l'âge de 99 ans, est décédé monsieur Gustave Deslauriers, époux de feu dame Marguerite Genois. Entouré du personnel de la résidence, il est allé rejoindre sa bien-aimée Margo, ses parents, frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Yvon (Madeleine Pelletier), Jean (Julia Chong), Lise (Lawrence Girard), Anne (Réal Delage) et François; ses petits-enfants: Kathleen, Christian, Jamey, Mariève, Mathieu, Andréa, Éric et Alexandre; ses arrière-petits-enfants: Éloria, Ana May, Noah, Constance, Charline, Nathan, Léana, Mia et Zoé. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement tout particulier au personnel de la Maison Paul-Triquet qui, au fil des dernières années, lui a prodigué des soins avec respect et dévotion. Les enfants leur sont très reconnaissants. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale (FAIS), 1, avenue du Sacré-Cœur, Québec (Qc) G1N 2W1 tél.: 418-691-0766 ou en ligne : www.fondationfais.org.