SIMARD, René



À l'Hôpital-Général de Québec, le 27 mai 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur René Simard, époux de dame Hélène Tremblay, il était le fils de feu dame Marie-Louise Couture et de feu monsieur Alexandre Simard. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse dame Hélène Tremblay; son fils Luc (Manon Lalonde); son petit-fils Gabriel et sa conjointe; ses beaux-frères: Bertrand Tremblay (Thérèse) et Émile Tremblay ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis(e)s proches. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôpital-Général de Québec pour leur bienveillance et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital-Général de Québec (Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale), 1, avenue du Sacré-Cœur, Québec (QC), G1N 2W1, Tél.: (418) 691-0766, www.fondationfais.org