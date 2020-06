FORTIER, Marie-Paule Dion



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 22 mai 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Marie-Paule Dion, épouse de feu monsieur Roland Fortier. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Christiane, Louise (Christian Allaire) et Ghislain (Josée Renaud); sa nièce Julie Rémillard (Jean-René Duval); ses petits-enfants: Jean-Sébastien et Frédérick Allaire (Dominique Fortin Brochu); ses arrière-petits-enfants: James et Jessie Savard Allaire, Rosalie et Nathaël Brochu Allaire; sa petite nièce Molly Duval, ses petits- enfants par alliance: Mathieu et Laurent Renaud; ses arrière-petits-enfants par alliance: Elodie et Loïc Normandeau; ses grandes amies: Ghislaine Lachance, Angéline Potvin et Gisèle Renaud; ses frères et sœurs, ainsi que ses beaux- frères, belles-sœurs, neveux et nièces des familles Dion et Fortier. La famille tient à remercier spécialement la Dre Hélène L'Espérance pour les bons soins prodigués et le suivi effectué.