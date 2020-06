MALTAIS, Romuald



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 26 mai 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé accidentellement monsieur Romuald Maltais, époux de madame Raymonde Bois, fils de feu madame Rita Fallu et de feu monsieur Polydore Maltais. Il demeurait à Québec autrefois de Val D'Amour Nouveau-Brunswick.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Raymonde et leur fils Gino (Nathalie Proulx); ses enfants: Rouan et Mathieu, ainsi que leur mère Susan Gough; sa petite-fille Axel; ses sœurs: Irène (feu Delphis Savoie) et Fabienne (Rino Ducas); ses frères: Donald, Lucien (Hélène Dubé), Fernand, feu Claude, Luc (Nicole), Sarto (Anne); ses beaux-frères: Jean-Guy et Clément Bois (Alice Audet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone: 418-527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com