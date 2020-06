MARCOUX, Florence Hince



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 avril 2020, à l'aube de ses 84 ans, est décédée dame Florence Hince, épouse de feu Rosaire Marcoux. Elle demeurait à Frampton.La direction de la célébration a été confiée à laElle était la sœur de feu Réjeanne (feu Aristide Lachance), feu Rose-Ella (feu Fernand Perron), feu Gisèle (feu Louis-Philippe Larivière), Lina (feu Patricien Simard), Lucille (Raymond Pilote), Onil (Ginette Théberge), Hélène (Bruno Morissette), Anyse (Raymond Audet) et feu Donald (Louise Drouin). Elle était la belle-sœur de Florence (feu Vincent Fournier), Émile (Monique Audet), feu Grégoire, Prudencienne (Denis Fournier), Marie-Ange (Raymond Routhier), Hervé (Yolande Forgues), feu Ghislain (Diane Leblond) et Patricia (René Audet). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel de la Résidence Kennedy à Pintendre pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille de Beauce (Frampton).