LACHANCE, Gilles



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 21 mai 2020, à l'âge de 67 ans et 4 mois est décédé M. Gilles Lachance, époux de dame Ginette Descarreaux. Il était le fils de dame Fernande St-Jean et de M. Alfred Lachance. Il laisse dans le deuil ses enfants: Michaël, Brian et Kevin (Ariane Hayfield Dumont); ainsi que ses petits- enfants: Tristan, Julia et London. Il était le frère d'Alain (Céline Pearson), Johanne (André Drolet), Yves, Sylvie (Daniel Légaré), André et Suzanne (Eric Poulin). Il laisse aussi dans le deuil ses beaux- frères et belles-sœurs: Gilles Descarreaux (Francine Maranda), Nicole Descarreaux (Michel Moisan), feu Jean Descarreaux (Linda Pépin), Yves Descarreaux (Jacqueline Nadeau), Pierre Descarreaux (Louise Robitaille), son filleul Nicolas Moisan et sa filleule Krystel Descarreaux, ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines. Ses proches ami(es) Réjean et Céline, Michel et Lucie et plusieurs autres ami(es). La famille tient à remercier tout le personnel du CLSC, William Rousseau et le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec et tout spécialement le Dre Valérie Hudon.La direction a été confiée aux