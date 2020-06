DELISLE, Aline Labbé



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 27 mai 2020, à l'âge de 103 ans et 9 mois, est décédée madame Aline Labbé, épouse de feu monsieur Patrick Delisle, fille de feu madame Delphine Asselin et de feu monsieur Olivier Labbé. Elle demeurait à Québec.Elle a consacré sa vie au bien-être des autres. Cette bonté et générosité ne peuvent tomber dans l'oubli et serviront encore et toujours de guide à ceux et celles qui ont eu le bonheur de croiser son chemin. L'inhumation des cendres se fera en privé, au cimetière St-François I.O. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lucien (Ghyslaine Guay), Solange (Jacques Drolet) et sa belle-fille Jeanne-Mance Delisle; sa sœur Lucienne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, son ami Roger et plusieurs autres ami(e)s. Elle est allée rejoindre les enfants de son époux: Alphonse, Yolande, Carmen, Thérèse, Jean-Claude et Nicol.