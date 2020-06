LAURENDEAU, Louise



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 mai 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Louise Laurendeau, épouse de monsieur Yvon Dyotte, fille de feu madame Corilda Séguin et de feu monsieur Auguste Laurendeau. Elle demeurait à Québec.Outre son époux Yvon Dyotte, elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Joanne Bilodeau), François (Marjolaine Routhier), Jean (Johanne Dubuc), André, Chantal (Pierre Gagné); ses petits-enfants: Raphaël (Valérie Minville), Marie-Pierre (Thiery Dansereau), Catherine (Simon Otis), Maxime, Michaël, Sébastien, Justine et Antoine; ses arrière-petits- enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer, 1040 avenue Belvédère, bureau 201, Québec (Québec), G1S 3G3, téléphone: 418-527-4294, sans frais: 1-866-350-4294, télécopieur: 418-527-9966, courriel: info@societealzheimerdequebec.com, www.alzheimer.ca/fr.