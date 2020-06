DEMERS, Jean-Guy



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 27 mai 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Demers, époux de dame Odette Pothier, fils de feu dame Anita Simard et de feu monsieur Gérard Demers. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse qu'il chérissait et qu'il a tant aimée madame Odette Pothier; ses enfants chéris: Patrick (Janelle Ruest) et Valérie (Marco Gilbert); ses trois petites-filles adorées: Mérédith, Victoria et Romane Gilbert; sa sœur Monique (Pierre Collin), sa tante Thérèse Colette Demers, les membres de la famille Pothier: Mireille (feu René Bérubé), feu Jacqueline (Jean-Marc Dubuc), Lisette (Jean Sansfaçon), Raymonde (feu André Collin), Pierrette (feu André Chabot), Denise (feu Johan Bernatchez), Micheline (Michel Pelletier), feu Claude (Céline Lemay) et Serge (Céline Lemay). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ses nombreux ami(e)s qui lui étaient si chers. Il est allé rejoindre ses parents monsieur Gérard Demers et dame Anita Simard, ainsi que sa belle-sœur Gisèle (Claude Béland) et son beau-frère Fernand (Léda Morin). La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du département des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, Avenue du Président- Kennedy, Montréal (QC), H3A 3S5, Tél.: 1-866-343-2262 ou (514) 861-9227.