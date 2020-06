ROY, Béatrice Bolduc



À la Résidence du Précieux-Sang de Lévis, le 26 mai 2020, à l'âge de 101 ans et 9 mois est décédée madame Béatrice Bolduc épouse de feu Jean-Baptiste Roy, fille de feu Eudore Bolduc et de feu Délia Cadrin. Elle demeurait autrefois à Saint-Raphaël, Bellechasse.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Hélène (Marc Grégoire), Marie-France (Michel Rodrigue), sa belle-fille feu Estelle Roy (feu Robert Lavigne), sa sœur tant aimée Alice et ses petits-enfants: Jean-Simon (Julie), Philippe (Michelle), Roxane (David), Laurie (Nathan) et un arrière-petit-fils Nico. Elle était la sœur de : feu Léopold (feu Yvonne Raby) et feu Ulric (feu Jeanne Labrecque). Elle est allée rejoindre tous ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy, qui l'ont précédée. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de la Résidence du Précieux-Sang pour les excellents soins et services reçus au cours des 7 dernières années. En particulier à Nicole, Anaïs, Josée, Flamine, Sylvie, Margot, Simon pour le soutien des derniers jours. Merci au CLSC pour le suivi professionnel et pour l'aide précieuse apportée depuis 7 ans par Dany. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'organisme de votre choix. Madame Bolduc a été confiée à la