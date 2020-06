CAYER, Irma Gingras



Au CHSLD de St-Flavien, le 28 mai 2020, à l'âge de 95 ans et 5 mois, est décédée madame Irma Gingras, épouse de feu monsieur Edmond Cayer. Elle était la fille de Imelda Bibeau et de Nazaire Gingras. Elle demeurait à Dosquet. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise (feu Gérard Béland), Réjean (Debbie Minchau), Claudette (Marcel Rousseau), Murielle (Richard Faucher); ses petits-enfants: Mélanie Béland (Martin Pellerin), Martin Béland; Gary Cayer (Eve Deslauriers- Lemelin), Jessy Cayer (Luc Laroche); feu Lisa Rousseau, François Rousseau, Jean-Daniel Rousseau; Lyna Faucher; ses arrière-petits-enfants: Mathis et Mya Pellerin, Sophie et Olivier Laroche; ses frères et sœurs: feu Florence (Raymond Demers), feu Marcel (feu Yvette Carrier), feu Roland (Denise Rousseau), feu Adrien (Lise Rousseau), Irène (feu Gérard Raymond Bergeron), Réjeanne (Raymond Nadeau), Yvon (feu Geneviève Huot), Yvette (Gaston Saindon), feu Raymond; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cayer: feu Yvonne (feu Thomas Croteau), feu André, Jeannette (feu Rosaire Courcy), Alphonse (Renée Turgeon), Thérèse (Rémy Lemelin), feu Cécile (feu Hilaire Rousseau), Doris (feu Armand Petitclerc), feu Alfred (feu Lucille Martineau), feu Georges-Henri (Liliane Vézina) et Denise (feu André Dufresne); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel du CHSLD de St-Flavien pour les bons soins prodigués.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire