TREMBLAY, Roberte



À son domicile, le 22 mai 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Roberte Tremblay, épouse de feu monsieur Jean-Claude Tremblay et conjointe de monsieur Gilles Lacasse. Née à Montmorency le 25 novembre 1931, elle était la fille de feu dame Albertine Grenier et de feu monsieur Johnny Tremblay. Elle demeurait à Québec.Outre son conjoint Gilles, madame laisse dans le deuil sa fille feu Danielle Tremblay; ses petites-filles: Cindy Prévost (André Giguère), Kim Prévost (François Arsenault); ses arrière-petits-enfants: Allyson et Kyle; sa sœur Liliane (Maurice Racine), les enfants de son conjoint: Marie, Simon, Benoit et leurs enfants ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation FAIS, Site : https://fondationfais.org, Tél. : 418-691-0766. Les funérailles sont sous la direction de