GOUDREAULT, Daniel



Un homme généreux, doté d'un caractère affirmé; Daniel a toujours aimé aider et partager avec ceux et celles qu'il aimait. Son âme et son talent de musicien seront toujours présents dans nos pensées et nos cœurs.Bon voyage Dan!À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 24 mai 2020, à l'âge de 51 ans 11 mois, est décédé monsieur Daniel Goudreault, ami de cœur de Beatriz Medina Guevara. Né à Québec le 22 juin 1968, il était le fils de dame Monique Cauchon et de monsieur Laurent Goudreault. Il demeurait à Ste-Brigitte-de-Laval.Outre son amoureuse Beatriz et ses parents Laurent et Monique, monsieur Goudreault laisse dans le deuil sa sœur Nathalie (Karl Lepage); sa grand-mère maternelle Georgette Lacasse-Cauchon (feu Henri Cauchon); ses nièces et son neveu: Laurie dont il était le parrain, Rose, Olivier, Mélodie Lepage; les filles de Beatriz: Ana et Lorena; ses oncles et tantes: de la famille Goudreault: Jean-Claude, René, Denis, Jean-Louis, Georges, Louise et leur conjoint(e); de la famille Cauchon: Jeannine, Céline, Marcel, Lucie, Colette, Édouard, Yves, Jean-Claude, Christiane, Yvon et leur conjoint(e), ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, Tél.: 418-524-2626, Site : www.gilleskegle.org. Les funérailles sont sous la direction de