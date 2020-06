LEGER, Sheila Ann Kennedy



Au Centre d'Hébergement Saint Brigid's Home, le 26 mai 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée paisiblement et entourée d'amour notre chère maman, dame Sheila Ann Kennedy, épouse de feu monsieur Adrian Leger, fille de feu monsieur Robert Kennedy et de feu dame Edith Smith. Notre mère était diplômée de l'Hôpital Royal Victoria à Montréal et a travaillé de nombreuses années comme infirmière dans le département d'obstétrique à l'Hôpital Jeffery Hale. Elle était une artiste accomplie et on se souviendra toujours d'elle comme une personne gentille, généreuse et attentionnée.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Kathryn, feu Susan, Valerie (François Lefebvre), Tony (Sandy Jennekens), Barbara (Jean Larocque), Robert (Nathalie Touzel) et Richard (Piatsi Mangiuk); ses petits- enfants: Melanie (Bernard Leung), Sarah (Charles Desjardins), Natalie, Isabelle, (Grégoire Marois), Janine (Patrick Scott), Olivier (Daphnée Nadeau-Poulin), Colin, Elizabeth et Simon; ses arrière-petits-enfants : Oscar, Roxanne, Sophie, Frédéric et Thomas; ses frères et sœurs: feu Robert, feu Betty et feu Mavis (feu Guy Leclerc); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Carmela (feu Jack Langlois), feu Anthony (feu Dottie), Joan (feu Joseph Hazel) et Douglas (Beverly); ses nombreux neveux et nièces, dont Terry, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier très chaleureusement le personnel du Saint Brigid's Home, tout particulièrement Dre Marie Martineau, Hélène Bédard et toute l'équipe très dévouée du deuxième étage pour votre compassion et les bons soins prodigués, les " Marie " (Marie-France, Marie-Christine, Marie-Josée, Marie-Claude), Rosalie, William, Johanne Lachance pour son accompagnement très apprécié, et les nombreux bénévoles aux activités qui ont apporté de la joie dans la vie de notre mère pendant ses années à Saint Brigid's Home. Nous en sommes très reconnaissants. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, 2000-1270, Chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1S 2M4, téléphone : 1 888 984-5333, https://amisdujhsb.ca/.