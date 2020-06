CARMICHAEL, Serge



À la Vigi Saint-Augustin, le 27 mai 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Serge Carmichael, époux de feu dame Diane Dubé, conjoint de dame Hectorine Laflamme, il était le fils de feu dame Juliette Alain et feu monsieur Henri Carmichael. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe dame Hectorine Laflamme; ses enfants : Dave (Claudine Gagnon), Dany (Marie-Josée Deschênes) et Nancy (Stéphane Perron), ses petits-enfants : Dave Junior, Simon (Mélina Brousseau-Lavoie), Jonathan et Justine Gaulin; ses frères et sœurs : Huguette (André Simard), Paula (Gregoire Demers), Hugues (Danielle Roy), Line (Guy Lapierre) et Danielle ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci à l'équipe exceptionnelle de la VIGI St-Augustin pour l'accompagnement et les soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3 tél. :418-527-4294.