BOLDUC, Aline Langlois



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 mai 2020, à l'âge de 90 ans depuis deux jours, est décédée madame Aline Langlois (Bolduc). Elle a été l'épouse de feu monsieur Clarence Bolduc. Depuis deux ans, elle demeurait à la Résidence des Chutes à Boischatel et autrefois, à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses trois filles : Johann (Jean-Yves Raoult), Lyna (Pierre Tremblay) et Danielle (Noël Guay); ses petits-enfants : Lysandre et Raphaël, Jean-Frédéric, Jérôme et Anne-Marie; son arrière-petite-fille : Lou (Lysandre); ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : feu Antoinette Roberge (feu Léo Ouellet), feu Madeleine Vachon (feu Robert Vachon), feu Gertrude Langlois (feu William Francoeur), feu Hélène Langlois (feu Daniel Labrie), feu Donald Roberge (feu Thérèse Labbé), feu Paul-Émile Roberge (feu Irène Nolin), feu Jacques Langlois (Margot Proulx), feu Marcel Langlois, feu Guy Langlois (Agnès Kiley), feu Allen Bolduc (Pauline Sénéchal) et feu Audrey Bolduc (feu Rosaire Fortier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la Résidence des Chutes et à celui des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.La famille vous accueillera auà compter de 13h.Un enregistrement vidéo pourra permettre aux absents de voir la cérémonie en direct ou en différé via la webdiffusion sur le site https://funeraweb.tv/fr/defunts/ le dimanche 28 juin 2020 à compter de 15h.