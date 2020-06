LEVASSEUR, Gertrude Molloy



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 mai 2020, à l'âge de 100 ans, est décédée dame Gertrude Molloy, épouse feu de monsieur Jacques Levasseur, fille de feu monsieur James Molloy et de feu dame Marie-Anna Morissette. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Jean De La Durantaye), Jean-Guy (Johanne Dorion), feu Gilles (Marie- France Lainé), Jacques (Lucie Banville), feu Francine (feu Denis Duval), Gaétan, Philippe, Sylvie (feu Marcel Demers) et Mario (Marie-Josée Nadon); ses nombreux petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil son beau-frère Maurice Levasseur, sa belle-sœur Monique Bernier, ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et de la Résidence Le Saint-Laurent pour l'accompagnement, l'écoute et les bons soins prodigués.