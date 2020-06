COUTURE, Danielle



A la Maison La Cinquième Saison de Lac-Mégantic, le mardi 7 avril 2020 à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Danielle Couture, fille de feu Cécile Charest et feu Gérard Couture, demeurant à Stornoway et autrefois de Québec.L'urne cinéraire sera inhumée au cimetière St-Charles de Québec, sous la direction duElle était la soeur de : feu Claudette Couture (feu Jacques Larue), feu Raymonde, feu Robert (feu Pierrette Michaud), feu Yvon (feu Jeannette Laflamme), Marcel (Colette Piché), Réjean (Carole Racine), Michel (feu Francine Couture) et Gaétan (Lyna Clavet). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Maison La Cinquième Saison, 6900 rue des Pins à Lac-Mégantic, G6B 2M1. Vous pouvez faire parvenir vos condoléances à la famille par télécopieur au 819-583-3743 ou directement sur cette page.