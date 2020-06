TREMBLAY, Bernard



Subitement à son domicile, le 25 mai 2020, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Bernard Tremblay époux de dame France Beaudry, fils de feu dame Marcelle Gauthier et de feu monsieur Elias Tremblay. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse France Beaudry; sa fille Marie-Michèle (Keaven Bouchard-Jean); son frère et ses sœurs: Christiane, Hélène (Jean Rhéaume), Renée (Viateur Dubé), Susy (Laurent Moreau) et Guy (Brigitte Gladu); ses beaux-frères et belles-sœurs: Ginette Beaudry (Daniel Langlois), Nancy Beaudry (Jean-Pierre Gagnon) et Alain Racine; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation Villa Ignata, 165-2480, Chemin Sainte-Foy, Québec (QC), G1V 1T6, Tél.: (418) 849-6534, https://www.canadahelps.org/en/charities/fondation-villa-ignatia-inc/.