GRENIER, Denise



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 28 mai 2020, à l'âge de 82 ans 10 mois, est décédée dame Denise Grenier, conjointe de feu monsieur Gérard Godbout. Née à Beauport le 23 juillet 1937, elle était la fille de feu madame Cécile Jobin et de feu monsieur Lionel Grenier. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil sa sœur Diane Grenier (Claude Rhéaume); ses neveux: Jean-François Rhéaume (Charlotte Dubé) et Christian Rhéaume (Jacinthe Cantin); ses petits-neveux et nièce: Pierre-Luc, Étienne, Justin, Xavier et Émilie; ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Aline Grenier.